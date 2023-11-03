Новая версия интерпретатора GNU Awk 5.3

После года разработки представлен новый выпуск реализации языка программирования AWK от проекта GNU — Gawk 5.3.0. AWK был разработан в 70-х годах прошлого века и не претерпел значительных изменений с середины 80-х годов, в которых был определен основной костяк языка, что позволило на протяжении последних десятилетий сохранить первозданную стабильность и простоту языка. Несмотря на преклонный возраст, AWK до сих пор активно используется администраторами для выполнения рутинных работ, связанных с разбором различного рода текстовых файлов и генерацией несложной результирующей статистики.
Ключевые изменения:
- Проведена работа по обеспечению совместимости с BWK («The One True Awk»).
- Добавлена опция «—csv» для разбора файлов в формате CSV (comma-separated values).
- Добавлена возможность использования escape-последовательностей «\u» для представления многобайтовых Unicode-символов.
- Прекращено использование библиотеки libsigsegv.
- Добавлена поддержка буферизации вывода при указании PROCINFO[«BUFFERPIPE»].
Источник: opennet.ru