Новая версия интерпретатора GNU Awk 5.3

После года разработки представлен новый выпуск реализации языка программирования AWK от проекта GNU — Gawk 5.3.0. AWK был разработан в 70-х годах прошлого века и не претерпел значительных изменений с середины 80-х годов, в которых был определен основной костяк языка, что позволило на протяжении последних десятилетий сохранить первозданную стабильность и простоту языка. Несмотря на преклонный возраст, AWK до сих пор активно используется администраторами для выполнения рутинных работ, связанных с разбором различного рода текстовых файлов и генерацией несложной результирующей статистики.

Ключевые изменения:

Проведена работа по обеспечению совместимости с BWK («The One True Awk»).

Добавлена опция «—csv» для разбора файлов в формате CSV (comma-separated values).

Добавлена возможность использования escape-последовательностей «\u» для представления многобайтовых Unicode-символов.

Прекращено использование библиотеки libsigsegv.

Добавлена поддержка буферизации вывода при указании PROCINFO[«BUFFERPIPE»].

Источник: opennet.ru