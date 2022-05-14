Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.9.0

Доступен релиз музыкального плеера DeaDBeeF 1.9.0. Плеер написан на языке Си и может работать с минимальным набором зависимостей. Код распространяется под лицензией Zlib. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK, поддерживает вкладки и может расширяться через виджеты и плагины.
Среди возможностей: автоматическое перекодирование кодировки текста в тегах, эквалайзер, поддержка cue-файлов, минимум зависимостей, возможность управления через командную строку или из системного лотка, возможность загрузки и отображения обложек, встроенный редактор тегов, гибкие возможности в отображении нужных полей в списках композиций, поддержка потокового интернет-радио, режим воспроизведения без пауз, наличие плагина для перекодирования контента.
Основные изменения:
- Добавлена поддержка HTTPS, реализованная в переносимых сборках при помощи libmbedtls. Загрузка с Last.fm переведена по умолчанию на HTTPS.
- Добавлена поддержка перемотки в длинных файлах для Opus и форматов FFmpeg.
- Добавлен «режим дизайна» для интерфейса на базе фреймворка Cocoa.
- Предложена новая визуализация анализатора спектра и осциллограммы.
- Добавлена панель с настройками визуализации.
- Удалены файлы с переводами для русского и белорусского языков.
- Предложен новый загрузчик обложек альбомов.
- В контекстном меню предоставлена возможность настройки шкалы регулятора громкости (dB, linear, cubic).
- Добавлен GTK-интерфейс для редактирования в табличной форме полей сразу в нескольких выбранных треках.
- Во вкладку со списком воспроизведения добавлена кнопка «+» для создания нового списка воспроизведения.
- В GTK-интерфейсе улучшены настройки DSP.
- Улучшена обработка некорректных MP3-файлов.
Источник: opennet.ru