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Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.9.0

Доступен релиз музыкального плеера DeaDBeeF 1.9.0. Плеер написан на языке Си и может работать с минимальным набором зависимостей. Код распространяется под лицензией Zlib. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK, поддерживает вкладки и может расширяться через виджеты и плагины.

Среди возможностей: автоматическое перекодирование кодировки текста в тегах, эквалайзер, поддержка cue-файлов, минимум зависимостей, возможность управления через командную строку или из системного лотка, возможность загрузки и отображения обложек, встроенный редактор тегов, гибкие возможности в отображении нужных полей в списках композиций, поддержка потокового интернет-радио, режим воспроизведения без пауз, наличие плагина для перекодирования контента.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка HTTPS, реализованная в переносимых сборках при помощи libmbedtls. Загрузка с Last.fm переведена по умолчанию на HTTPS.
  • Добавлена поддержка перемотки в длинных файлах для Opus и форматов FFmpeg.
  • Добавлен «режим дизайна» для интерфейса на базе фреймворка Cocoa.
  • Предложена новая визуализация анализатора спектра и осциллограммы.
  • Добавлена панель с настройками визуализации.
  • Удалены файлы с переводами для русского и белорусского языков.
  • Предложен новый загрузчик обложек альбомов.
  • В контекстном меню предоставлена возможность настройки шкалы регулятора громкости (dB, linear, cubic).
  • Добавлен GTK-интерфейс для редактирования в табличной форме полей сразу в нескольких выбранных треках.
  • Во вкладку со списком воспроизведения добавлена кнопка «+» для создания нового списка воспроизведения.
  • В GTK-интерфейсе улучшены настройки DSP.
  • Улучшена обработка некорректных MP3-файлов.

Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.9.0
Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.9.0


Источник: opennet.ru

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