Новая версия операционной системы Альт Образование 10.2

Компания «Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы для образовательных организаций — «Альт Образование» 10.2, построенную на основе Деcятой платформы ALT (p10). Сборки подготовлены для платформ x86_64, AArch64 (Байкал-М) и i586. ОС предназначена для повседневного использования дошкольными организациями, школами, вузами, средними специальными учебными заведениями. Продукт поставляется в рамках Лицензионного договора, который предоставляет возможность свободного использования физическими лицами, но юридическим лицам допускается только тестирование, а для использования требуется приобрести коммерческую лицензию или заключить лицензионный договор в письменной форме.

«Альт Образование» позволяет создавать и интегрировать рабочие места для учеников, студентов, преподавателей. Необходимый комплект программ можно выбрать на этапе установки ОС либо скачать в любое время из специального мета-пакета. Операционная система обеспечивает централизованное управление учебным классом, автоматизированную одновременную установку на несколько рабочих мест, поддерживает гостевые сеансы, может работать в гетерогенной сети, содержит сервер видеоконференций (на базе Jitsi Meet), совместима с образовательными веб-сервисами и отечественным ПО, работает с интерактивными досками. В процессе установки системы пользователи могут выбрать графическую среду Xfce 4.18 (по умолчанию) или KDE Plasma 5.27. Предоставляется возможность загрузки офисного пакета Р7-Офис из репозитория АО «Р7», собранного для работы в ОС «Альт».

Основные отличия «Альт Образования» 10.2 от предыдущей версии:

Проведено общее обновление пакетной базы дистрибутива. Среди использованных версий программ Perl 5.34, Python 3.9, PHP 8.0, Scribus 1.5, GIMP 2.10, Inkscape 1.2, Blender 2.93, Chromium 117.0, Glibc 2.32, GCC 10 и systemd 249.16;

Задействовано ядро Linux 6.1;

Добавлена возможность выбрать сеть Wi-Fi до ввода логина при входе в систему, если установлена графическая среда KDE Plasma;

Пакет LibreOffice обновлён до версии 7.5 и вынесен в отдельный пункт установки, добавлена белорусская локализация с проверкой орфографии, морфологического анализа и расстановки переносов;

Добавлены инструменты, позволяющие людям с ограничением по зрению работать с компьютером и интернетом (Orca, Speech-dispatcher);

В инсталлятор добавлена группа программ «Робототехника», в её составе — GZ-Simulator (симулятор робототехники, имитирует работу нескольких роботов в 3D-среде с динамическим взаимодействием между объектами) и Arduino (программируемая платформа для разработки электронных устройств);

Исправлена проблема с недоступностью разрешения имён в некоторых сетях.

Источник: opennet.ru