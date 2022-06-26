Новая версия почтового сервера Exim 4.96

Состоялся релиз почтового сервера Exim 4.96, в который внесены накопившиеся исправления и добавлены новые возможности. В соответствии с майским автоматизированным опросом около 800 тысяч почтовых серверов, доля Exim составляет 59.59% (год назад 59.15%), Postfix используется на 33.64% (33.76%) почтовых серверов, Sendmail — 3.55% (3.55%), MailEnable — 1.93% (2.02%), MDaemon — 0.45% (0.56%), Microsoft Exchange — 0.23% (0.30%).

Основные изменения:

В ACL реализовано новое условие «seen», которое может применяться для проверки ранее происходивших событий, связанных с пользователями и хостами. Новое условие упрощает работу с серыми списками, например, при создании простейшего серого списка для разрешения повторной попытки соединения можно использовать ACL «seen = -5m / key=${sender_host_address}[email protected]$domain».

Добавлен «mask_n», вариант оператора «mask», манипулирующий нормализованными адресами IPv6 (с использованием двоеточий и без упаковки).

В утилиты exim_dumpdb и exim_fixdb добавлена опция ‘-z’ для возвращения времени без учёта часового пояса (UTC);

В фоновом процессе реализовано событие, выводимое при сбое соединения TLS.

В режим отладки ACL («control = debug») добавлены опции «stop», «pretrigger» и «trigger» для управления выводом в отладочный лог.

Добавлена проверка экранирования спецсимволов в lookup-запросах, если в строке запроса используются данные, полученные извне («tainted»). В случае если символы не экранированы информация о проблеме пока только отражается в логе, но в будущих выпусках будет приводить к ошибке.

Удалена опция «allow_insecure_tainted_data», позволявшая отключить вывод ошибки при небезопасном экранированием спецсимволов в данных. Также прекращена поддержка log_selector «taint», позволявший отключать вывод в лог предупреждений о проблемах с экранированием.

Источник: opennet.ru