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Новая версия среды разработки Arduino IDE 2.3

Сообщество Arduino, развивающее серию открытых плат на базе микроконтроллеров, опубликовало релиз интегрированной среды разработки Arduino IDE 2.3, предоставляющей интерфейс для написания кода, компиляции, загрузки прошивок на оборудование и взаимодействия с платами в процессе отладки. Разработка прошивок производится на немного урезанной версии C++ с фреймворком Wiring. Код интерфейса среды разработки написан на языке TypeScript (типизированный JavaScript), а бэкенд реализован на языке Go. Исходные тексты распространяются под лицензией AGPLv3. Подготовлены готовые пакеты для Linux, Windows и macOS.

Ветка Arduino IDE 2.x создана на основе редактора кода Eclipse Theia и использует платформу Electron для построения интерфейса пользователя (ветка Arduino IDE 1.x была самодостаточным продуктом, написанным на Java). Связанная с компиляцией, отладкой и загрузкой прошивок логика вынесена в отдельный фоновый процесс arduino-cli. Среди возможностей IDE: поддержка протокола LSP (Language Server Protocol), адаптивное автодополнение ввода названий функций и переменных, инструменты для навигации по коду, поддержка тем оформления, интеграция с Git, поддержка хранения проектов в облаке Arduino Cloud, мониторинг последовательного порта (Serial Monitor).

Новая версия среды разработки Arduino IDE 2.3

В новой версии в разряд стабильных возможностей переведён встроенный отладчик, поддерживающий отладку в live-режиме и возможность использования точек останова. Отладчик основан на стандартном фреймворке, что позволяет легко добавлять поддержку отладки для любых плат и использовать при отладке штатный интерфейс Arduino IDE. В настоящее время поддержка отладки реализована для всех плат Arduino на базе ядра Mbed, таких как GIGA R1 WiFi, Portenta H7, Opta, Nano BLE и Nano RP2040 Connect. Поддержку отладки для плат на базе ядра Renesas, таких как UNO R4 и Portenta C33, планируют добавить в ближайшее время, после чего возможность отладки появится и для плат Arduino-ESP32.

Источник: opennet.ru

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