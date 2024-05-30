Новинка Exell: мощный лазерный 3LCD-проектор EXL407Z

Бренд Exell стремится развивать и расширять ассортимент видеопроекторов. Ранее под этой маркой предлагались проекторы на технологиях LCD и DLP, а теперь был представлен первый лазерный проектор на базе 3LCD — продвинутая модель Exell EXL407Z

Источник: 3dnews.ru