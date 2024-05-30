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Новинка Exell: мощный лазерный 3LCD-проектор EXL407Z

Новинка Exell: мощный лазерный 3LCD-проектор EXL407ZБренд Exell стремится развивать и расширять ассортимент видеопроекторов. Ранее под этой маркой предлагались проекторы на технологиях LCD и DLP, а теперь был представлен первый лазерный проектор на базе 3LCD — продвинутая модель Exell EXL407Z
Источник: 3dnews.ru

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