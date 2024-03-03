Новое исследование показало, что ИИ не угрожает рабочим местам из-за высокой стоимости внедрения

Существует устойчивое мнение, что искусственный интеллект отбирает и будет отбирать у людей рабочие места. Своё исследование этой угрозы провела группа сотрудников Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института (MIT CSAIL), спонсируемое лабораторией MIT-IBM Watson AI Lab. По мнению исследователей, никакого конфликта нет, и людям бояться нечего. Недалёкое будущее на майские. Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews

Источник: 3dnews.ru