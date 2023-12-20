Новогоднее предложение: PCCooler RZ620 — мощный процессорный кулер с двухбашенной конструкцией

PCCooler RZ620 — это мощный процессорный кулер со своей собственной эстетикой охлаждения. Даже в его лаконичном дизайне можно найти нотки премиума и желание стильно выделиться из многочисленной «серой» массы процессорных кулеров. Радиатор собран из большого количества пластин увеличенного размера, что приводит к рекордной для 120-мм кулера площади. Также он покрыт специальной краской, наделён оптимизациями торцов пластин, и в нём грамотно разведены тепловые трубки. Кулер оснащён совершенно новыми эффективными тихими вентиляторами с ограничителем максимальной скорости и антивибрационной развязкой. Вентиляторы оптимизированы для обеспечения высокой производительности при низком уровне шума. Резиновые уголки, встроенные с обеих сторон рамок вентиляторов, предназначены для снижения вибраций и уменьшения уровня шума. Для фиксации вентиляторов на радиаторе используются проволочные скобы. Радиатор позволяет установить на PCCooler RZ620 третий вентилятор,

Источник: 3dnews.ru