Новогоднее предложение: смартфон realme 11 — один из лучших в ценовом сегменте

Смартфон realme 11 — одна из самых ярких новинок бренда realme за прошедший год. Это универсальное по своим возможностям устройство, с лучшим в своём ценовом сегменте сочетанием высокой производительности, качества съёмки и скорости зарядки. Главным усовершенствованием realme 11 в сравнении с моделью предыдущего поколения стала 108-Мп камера высокого разрешения ProLight с лучшим в своем сегменте 3-кратным внутрисенсорным зумом. Число мегапикселей на снимках увеличилось более чем на 100 %. 108-мегапиксельная матрица и крупный сенсор размером 1/1,67 дюйма обеспечивает отличное качество каждого кадра, при каких бы условиях ни велась съёмка. Кроме того, у смартфона есть две дополнительные камеры: фронтальная с разрешением 16 Мп и монохромная, предназначенная для портретных снимков.

Источник: 3dnews.ru