Новогодняя фотоистория вместе с TECNO CAMON Premier 5G

Идея о том, что для сохранения памяти о драгоценных моментах нашей жизни необходима специальная фотокамера, кажется уже бесконечно устаревшей. Но мысль о том, что художественная съемка возможна только с флагманскими смартфонами, кажется тоже может уходить в прошлое. Постараемся зафиксировать новогоднюю атмосферу вместе с аппаратом среднего класса TECNO CAMON Premier 5G

Источник: 3dnews.ru