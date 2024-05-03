Новость о падении выручки на 4 % компания Apple подсластила заявлением о выкупе акций на $110 млрд

Ещё задолго до публикации квартального отчёта Apple аналитики обсуждали снижение спроса на iPhone в Китае, и официальная статистика показала, что выручка от реализации смартфонов этой марки в целом упала на 10 %. Совокупная выручка Apple сократилась на 4 %, но компания ободрила инвесторов заявлением о намерениях потратить на выкуп собственных акций $110 млрд. Источник изображений: Apple

Источник: 3dnews.ru