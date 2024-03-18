Новые сборки дистрибутива Raspberry Pi OS. Разгон плат Raspberry Pi 5 до 3.14 GHz

Разработчики проекта Raspberry Pi опубликовали обновлённые сборки дистрибутива Raspberry Pi OS 2024-03-15 (Raspbian), основанного на пакетной базе Debian 12. Для плат Raspberry Pi 4/5 по умолчанию используется композитный менеджер Wayfire на базе протокола Wayland, а для остальных плат — X-сервер с оконным менеджером Openbox. Для управления звуком применяется мультимедийный сервер Pipewire. В репозитории доступно около 35 тысяч пакетов.

Для загрузки подготовлены три сборки — сокращённая (404 МБ) для серверных систем, с базовым рабочим столом (1.1 ГБ) и полная с дополнительным набором приложений (2.8 ГБ), доступные для 32- и 64-разрядных архитектур. Дополнительно сформировано обновление для старой редакции Raspberry Pi OS (Legacy), основанной на ядре Linux 6.1 и пакетной базе Debian 11.

Ключевые изменения:

Выполнена синхронизация с актуальной пакетной базой Debian 12.

Ядро Linux обновлено до версии 6.6.20.

Обновлены файлы с прошивками для плат Raspberry Pi.

Изменена логика обработки звуковых потоков — при подключении или отключении других звуковых устройств, текущее воспроизведение теперь не прерывается.

Улучшена работа с экранным ридером Orca, который обновлён до версии 45.

Удалён устаревший видеодрайвер fbturbo.

В штатный конфигуратор добавлена возможность настройки разрешения экрана при работе в режиме без подключённых дисплеев (headless).

Улучшена обработка нажатия кнопки питания на платах Raspberry Pi 5.

Вызываемые из панели всплывающие окна заменены на обычные окна.

В обработчике завершения сеанса обеспечено закрытие всех процессов пользователя при выходе.

Обновлён и переведён под управление systemd VNC-сервер Wayvnc, в котором повышена совместимость с различными VNC-клиентами.

Реализовано скрытие индикатора звука в системном лотке, в случае отсутствия звуковых устройств.

При выполнении операций drag-and-drop обеспечено отображение иного курсора мыши.

В raspi-config добавлена поддержка обновления EEPROM.

Ускорено открытие меню для Bluetooth и управления сетью.

Улучшено отображение виджетов при использовании тёмной темы оформления.

Повышена совместимость с альтернативными оконными менеджерами

Обновлены браузеры Chromium 122.0.6261.89 и Firefox 123.

Дополнительно можно отметить обеспечение возможности разгона плат Raspberry Pi 5 через повышение тактовой частоты с CPU с 2.4 GHz до 3.14 GHz. Изначально прошивка не позволяла повышать частоту выше 3 GHz, но в последнем обновлении прошивки данное ограничение убрано и на плате теперь можно выставлять значения выше 3 GHz. Судя по отзывам пользователей стабильная работа при стресс-тестировании обеспечивается при выставлении частоты 3.14 GHz и использовании активного охлаждения. При более высоких значениях начинают возникать сбои.



Источник: opennet.ru