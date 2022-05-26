Новые версии анонимной сети I2P 1.8.0 и C++-клиента i2pd 2.42

Состоялся релиз анонимной сети I2P 1.8.0 и C++-клиента i2pd 2.42.0. I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется благодаря ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами).

В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Для построения и использования анонимных сетей для клиент-серверных (сайты, чаты) и P2P (обмен файлами, криптовалюты) приложений, применяются I2P-клиенты. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.

В новой версии I2P предложена начальная реализация UDP-транспорта «SSU2», в котором существенно повышена производительность и безопасность. Внедрение SSU2 позволит полностью обновить криптографический стек и избавиться от применения очень медленного алгоритма ElGamal (для сквозного шифрования будет применяться связка ECIES-X25519-AEAD-Ratchet вместо ElGamal/AES+SessionTag).

Из других изменения отмечается переработка оформления мастера настройки в консоли и обновление Tomcat до версии 9.0.62. В i2psnark добавлена поддержка системного лотка и обеспечена загрузка MIME-типов. Удалён код с реализацией программного интерфейса BOB, уже давно объявленный устаревшим (пользователям рекомендуется перейти на использование протокола SAMv3).



Источник: opennet.ru