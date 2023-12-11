Новые версии браузеров SeaMonkey 2.53.18, Qutebrowser 3.1.0 и Tor Browser 13.0.6

Состоялся выпуск набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.18, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

В новой версии проведена дополнительная чистка упоминаний элементов бренда Mozilla, осуществлён переход на BugSplat для отправки отчётов об ошибках, унифицированы ярлыки для уведомлений и запросов полномочий, библиотеки NSS и NSPR обновлены до кодовой базы Firefox 115 ESR, обеспечена возможность сборки с системным пакетом icu.

Кроме того, опубликован релиз web-браузера qutebrowser 3.1, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш «hjkl», для открытия новой страницы можно нажать «o», переключение между вкладками производится через клавиши «J» и «K» или «Alt-номер вкладки».

В новой версии добавлена настройка content.javascript.legacy_touch_events для возвращения поддержки устаревшего API для обработки событий с сенсорного экрана. В параметр colors.webpage.darkmode.policy.images добавлено значение smart-simple, которое на системах с QtWebEngine 6.6+ позволяет использовать упрощённый алгоритм классификации изображений при определении необходимости их инвертирования. Осуществлён переход на Qt 6.6.1 и движок Chromium 112. При сборке с Qt 6.6 реализована поддержка изменения настройки content.canvas_reading без перезапуска.

Дополнительно можно отметить выпуск браузера Tor Browser 13.0.6, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. В новой версии устранена ошибка, приводящая к аварийному завершению при запуске в окружениях на базе протокола Wayland при попытке обращения к дополнениям через кнопки, закреплённые на панели. На платформе Linux отключён кэш шейдеров для видеокарт NVIDIA, так как он приводит к оставлению на диске потенциально конфиденциальных сведений.

Также опубликована версия инструментария Tor 0.4.8.10, в которой устранена уязвимость (TROVE-2023-007), подробности о которой пока не раскрываются (сообщается только, что проблема имеет высокий уровень опасности и затрагивает выходные узлы, поддерживающие протокол разделения трафика Conflux).



Источник: opennet.ru