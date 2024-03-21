Новые версии DXVK 2.3.1 и vkd3d-proton 2.12 c реализацией Direct3D поверх API Vulkan

Доступен выпуск прослойки DXVK 2.3.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3, таких как Mesa RADV 22.0, NVIDIA 510.47.03, Intel ANV 22.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.
Основные изменения:
- При наличии в системе поддержки Vulkan-расширения VK_NV_raw_access_chains, обеспечено его использование для повышения эффективности генерации кода шейдеров на GPU NVIDIA, что позволяет приблизить производительность работы некоторых игр, использующих D3D11, к производительности при использовании Windows-драйверов. Для работы требуется наличие как минимум драйверов NVIDIA 550.40.55 и установки версий Proton Experimental.
- Для игр на базе D3D9 переработан метод копирования системных буферов в GPU, что позволило добиться повышения производительности в таких играх, как Shank 2, Flammable Freddy и Blood Rayne.
- Устранены проблемы, проявляющиеся в играх:
- Ace Combat Assault Horizon
- Assassin’s Creed 2
- Battlefield 2
- Battlefield 2142
- Battlestations Midway
- Blood Rayne
- Codename Panzers Phase One/Two
- Dead Space (2008)
- Flammable Freddy
- Flatout 3
- Granblue Fantasy Relink
- Gujian 2
- Kenshi
- MySims
- Operation Flashpoint: Red River
- Shank 2
- SkyDrift
- Sonic CD
- Supreme Ruler Ultimate
- Tales from the Borderlands
- The Settlers
- Total War: Medieval 2
- UK Train Simulator 1
- War Thunder
Кроме того, компания Valve опубликовала выпуск VKD3D-Proton 2.12, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows-игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12.
Среди изменений в новой версии:
- Добавлена поддержка механизма NVIDIA Reflex, используя Vulkan-расширение VK_NV_low_latency2.
- Реализован API D3D12 Render Pass.
- Добавлена заглушка для интерфейса ID3D12DeviceRemovedExtendedDataSettings, решающая проблемы с некоторыми играми.
- Добавлена поддержка Vulkan-расширения VK_EXT_device_fault для получения информации о сбоях.
- На системах с драйверами Mesa и NVIDIA реализована поддержка Vulkan-расширения VK_EXT_swapchain_maintenance1 для бесшовного переключения между режимами V-Sync и Tearing.
- По умолчанию при наличии расширений VK_KHR_shader_maximal_reconvergence и VK_KHR_shader_quad_control заявлена поддержка Shader Model 6.7.
- Для GPU Intel Arc с поддержкой расширения VK_EXT_descriptor_buffer добавлен оптимизированный обработчик копирования дескрипторов.
- Обеспечена возможность отката на использование вычислительных шейдеров на системах с NVIDIA Pascal и более старыми GPU, что позволяет использовать Shader Model 6.7 на системах с GPU NVIDIA Pascal.
- Добавлена поддержка режима профилирования VKD3D_QUEUE_PROFILE.
- Добавлена поддержка Vulkan-расширения VK_NV_raw_access_chains, позволяющего существенно повысить производительность в некоторых играх на системах с GPU NVIDIA.
- Решены проблемы с играми:
- Игры на движке Unreal Engine 5
- Atlas Fallen
- Persona 3 Reload
- Resident Evil 4
- UE5 Lyra
- Warhammer: Darktide
- World of Warcraft
Источник: opennet.ru