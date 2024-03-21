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Новые версии DXVK 2.3.1 и vkd3d-proton 2.12 c реализацией Direct3D поверх API Vulkan

Доступен выпуск прослойки DXVK 2.3.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.3, таких как Mesa RADV 22.0, NVIDIA 510.47.03, Intel ANV 22.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенных в Wine реализаций Direct3D 9/10/11, работающих поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • При наличии в системе поддержки Vulkan-расширения VK_NV_raw_access_chains, обеспечено его использование для повышения эффективности генерации кода шейдеров на GPU NVIDIA, что позволяет приблизить производительность работы некоторых игр, использующих D3D11, к производительности при использовании Windows-драйверов. Для работы требуется наличие как минимум драйверов NVIDIA 550.40.55 и установки версий Proton Experimental.
  • Для игр на базе D3D9 переработан метод копирования системных буферов в GPU, что позволило добиться повышения производительности в таких играх, как Shank 2, Flammable Freddy и Blood Rayne.
  • Устранены проблемы, проявляющиеся в играх:
    • Ace Combat Assault Horizon
    • Assassin’s Creed 2
    • Battlefield 2
    • Battlefield 2142
    • Battlestations Midway
    • Blood Rayne
    • Codename Panzers Phase One/Two
    • Dead Space (2008)
    • Flammable Freddy
    • Flatout 3
    • Granblue Fantasy Relink
    • Gujian 2
    • Kenshi
    • MySims
    • Operation Flashpoint: Red River
    • Shank 2
    • SkyDrift
    • Sonic CD
    • Supreme Ruler Ultimate
    • Tales from the Borderlands
    • The Settlers
    • Total War: Medieval 2
    • UK Train Simulator 1
    • War Thunder

Кроме того, компания Valve опубликовала выпуск VKD3D-Proton 2.12, ответвления от кодовой базы vkd3d, созданного для улучшения поддержки Direct3D 12 в пакете для запуска игр Proton. В VKD3D-Proton поддерживаются специфичные для Proton изменения, оптимизации и улучшения для более качественной работы Windows-игр на базе Direct3D 12, которые пока не приняты в основной состав vkd3d. Из отличий также отмечается ориентация на использование современных расширений Vulkan и возможностей свежих выпусков графических драйверов для достижения полной совместимости с Direct3D 12.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлена поддержка механизма NVIDIA Reflex, используя Vulkan-расширение VK_NV_low_latency2.
  • Реализован API D3D12 Render Pass.
  • Добавлена заглушка для интерфейса ID3D12DeviceRemovedExtendedDataSettings, решающая проблемы с некоторыми играми.
  • Добавлена поддержка Vulkan-расширения VK_EXT_device_fault для получения информации о сбоях.
  • На системах с драйверами Mesa и NVIDIA реализована поддержка Vulkan-расширения VK_EXT_swapchain_maintenance1 для бесшовного переключения между режимами V-Sync и Tearing.
  • По умолчанию при наличии расширений VK_KHR_shader_maximal_reconvergence и VK_KHR_shader_quad_control заявлена поддержка Shader Model 6.7.
  • Для GPU Intel Arc с поддержкой расширения VK_EXT_descriptor_buffer добавлен оптимизированный обработчик копирования дескрипторов.
  • Обеспечена возможность отката на использование вычислительных шейдеров на системах с NVIDIA Pascal и более старыми GPU, что позволяет использовать Shader Model 6.7 на системах с GPU NVIDIA Pascal.
  • Добавлена поддержка режима профилирования VKD3D_QUEUE_PROFILE.
  • Добавлена поддержка Vulkan-расширения VK_NV_raw_access_chains, позволяющего существенно повысить производительность в некоторых играх на системах с GPU NVIDIA.
  • Решены проблемы с играми:
    • Игры на движке Unreal Engine 5
    • Atlas Fallen
    • Persona 3 Reload
    • Resident Evil 4
    • UE5 Lyra
    • Warhammer: Darktide
    • World of Warcraft

Источник: opennet.ru

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