Новые версии OpenWrt 19.07.9 и 21.02.2

Опубликованы обновления дистрибутива OpenWrt 19.07.9 и 21.02.2, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 36 целевых платформ.

Основные изменения в OpenWrt 21.02.0:

Добавлена поддержка устройств Xiaomi AIoT Router AC2350, Linksys EA6300, Linksys EA9200, Netgear RAXE500 и TP-Link TL-WA1201 v2.

В состав добавлена пакет rpcapd с реализацией протокола RPCAP (Remote Packet Capture) для организации захвата пакетов с внешних устройств.

В беспроводной стек mac80211 перенесена поддержка Wi-fi 6 GHz.

Добавлен драйвер ath10k-ct-smallbuffers.

Ядро Linux обновлено до выпуска 5.4.179.

Обновлены версии пакетов wolfssl 5.1.1, wireless-regdb 2021.08.28, mt76 2021-12-03, busybox 1.33.2, linux-firmware 20211216, openssl 1.1.1m, mbedtls 2.16.12.

Источник: opennet.ru