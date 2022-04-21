Новые версии OpenWrt 21.02.3 и 19.07.10

Опубликованы обновления дистрибутива OpenWrt 19.07.10 и 21.02.3, ориентированного на применение в различных сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает множество различных платформ и архитектур и обладает системой сборки, позволяющей просто и удобно производить кросс-компиляцию, включая в состав сборки различные компоненты, что позволяет легко сформировать адаптированную под конкретные задачи готовую прошивку или образ диска с желаемым набором предустановленных пакетов. Сборки сформированы для 36 целевых платформ. Выпуск OpenWrt 19.07.10 отмечен как последний в ветке 19.07, время жизни которой истекло.

Основные изменения в OpenWrt 21.02.3:

Добавлена поддержка устройств Yuncore XD3200, Yuncore A930 и MikroTik RouterBOARD mAPL-2nD.

Улучшено определение памяти на платформе ramips.

Для платформы x86 добавлен драйвер pata_sis.

Улучшена поддержка модулей GPON SFP.

Улучшено определение окружения u-boot на маршрутизаторе Turris Omnia.

Внесены исправления для устройств Ubiquiti UniFi, TP-Link TL-WR1043ND v4, TP-Link WPA8630Pv2, OCEDO Raccoon, Ubiquiti UniFi AP Outdoor+ и платформы mvebu.

Обновлено ядро Linux (5.4.188) и пакеты openssl 1.1.1n, cypress-firmware 5.4.18-2021_0812, mac80211 5.10.110, wolfssl 5.2.0.

Устранены уязвимости в wolfssl, openssl и zlib

Источник: opennet.ru