Новые версии почтового клиента Claws Mail 3.19.0 и 4.1.0

Опубликованы выпуски лёгкого и быстрого почтового клиента Claws Mail 3.19.0 и 4.1.0, который в 2005 году отделился от проекта Sylpheed (с 2001 по 2005 г. проекты развивались совместно, Claws использовался для тестирования будущих новшеств Sylpheed). Интерфейс Claws Mail построен с использованием GTK, код распространяется под лицензией GPL. Ветки 3.x и 4.x развиваются параллельно и отличаются используемой версией библиотеки GTK — в ветке 3.x используется GTK2, а в 4.x — GTK3.
Ключевые новшества:
- В интерфейсе просмотра сообщений реализована поддержка масштабирования текста. Масштаб меняется колесом мыши при нажатой клавише Ctrl или через контекстное меню.
- В настройках проверки правописания, выбора цветных меток и свойствах папок для выбора цветов задействован виджет GtkColorChooser.
- В свойства папок добавлен параметр ‘Default From:’ для переопределения адреса по умолчанию, используемого при составлении сообщений.
- В свойства папок добавлен параметр для исключения папки при поиске новых и непрочитанных сообщений.
- В правила фильтров и правила обработки сообщений добавлен параметр ‘By Sender’.
- Добавлена опция для запуска правил обработки до пометки всех сообщений прочитанными или непрочитанными.
- Предоставлена возможность размещения на панель инструментов кнопки для выполнения правил обработки папок.
- В списке упомянутых в письме ссылок появилась возможность помещения адресов в буфер обмена и выделения нескольких ссылок. Адреса, используемые при фишинге, помечаются красным цветом.
- Улучшена обработка тегов.
- Улучшено хранение токенов OAuth2.
- В настройки тем оформления добавлена кнопка «View all» для предпросмотра всех пиктограмм темы.
- Термин ‘master passphrase’ заменён на ‘primary passphrase’.
- Для файлов с логами, историей и сохранёнными элементами теперь выставляются права доступа 0600 (чтение и запись только для владельца).
- Добавлен плагин «Keyword Warner», выводящих предупреждение при обнаружении в сообщении заданных пользователем ключевых слов.
Источник: opennet.ru