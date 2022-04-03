Новые версии почтового клиента Claws Mail 3.19.0 и 4.1.0

Опубликованы выпуски лёгкого и быстрого почтового клиента Claws Mail 3.19.0 и 4.1.0, который в 2005 году отделился от проекта Sylpheed (с 2001 по 2005 г. проекты развивались совместно, Claws использовался для тестирования будущих новшеств Sylpheed). Интерфейс Claws Mail построен с использованием GTK, код распространяется под лицензией GPL. Ветки 3.x и 4.x развиваются параллельно и отличаются используемой версией библиотеки GTK — в ветке 3.x используется GTK2, а в 4.x — GTK3.

Ключевые новшества: