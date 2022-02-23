Новые выпуски анонимной сети I2P 1.7.0 и C++-клиента i2pd 2.41

Состоялся релиз анонимной сети I2P 1.7.0 и C++-клиента i2pd 2.41.0. Напомним, что I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется благодаря ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами).

В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Для построения и использования анонимных сетей для клиент-серверных (сайты, чаты) и P2P (обмен файлами, криптовалюты) приложений, применяются I2P-клиенты. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.

Среди изменений:

В апплете для системного лотка реализован вывод всплывающих сообщений.

В i2psnark добавлен новый редактор torrent-файлов.

В i2ptunnel добавлена поддержка тегов IRCv3.

Снижена нагрузка на процессор при использовании транспорта NTCP2.

В новых установках удалён программный интерфейс BOB, уже давно объявленный устаревшим (в существующих установках поддержка BOB сохранена, но пользователям рекомендуется перейти на использование протокола SAMv3).

Улучшен код для поиска и сохранения информации в БД. Добавлена защита от выбора низкопроизводительных peer-ов при установке туннелей. Проведена работа по повышению надёжности работы сети в условиях нахождения проблемных или вредоносных маршрутизаторов.

В i2pd 2.41 устранена проблема, приводившая к снижению надёжности работы сети.

Развёрнута отдельная тестовая сеть для проверки туннелей между маршрутизаторами на базе i2pd и Java I2P. Тестовая сеть позволит выявлять проблемы с сочетаемостью i2pd и Java I2P на стадии тестирования предварительных выпусков.

Началась разработка нового UDP-транспорта «SSU2», в котором будет существенно повышена производительность и безопасность. Внедрение SSU2 также позволит полностью обновить криптографический стек и избавиться от применения очень медленного алгоритма ElGamal (для сквозного шифрования будет применяться связка ECIES-X25519-AEAD-Ratchet вместо ElGamal/AES+SessionTag).

Источник: opennet.ru