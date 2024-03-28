Компания NVIDIA опубликовала новые, ещё более впечатляющие результаты в области работы с большими языковыми моделями (LLM) в бенчмарке MLPerf Inference 4.0. За прошедшие полгода и без того высокие результаты, демонстрируемые архитектурой Hopper в инференс-сценариях, удалось улучшить практически втрое. Столь внушительный результат достигнут благодаря как аппаратным улучшениям в ускорителях H200, так и программным оптимизациям. Генеративный ИИ буквально взорвал индустрию: за последние десять лет вычислительная мощность, затрачиваемая на обучение нейросетей, выросла на шесть порядков, а LLM с триллионом параметров уже не являются чем-то необычным. Однако и инференс подобных моделей тоже является непростой задачей, к которой NVIDIA подходит комплексно, используя, по её же собственным словам, «многомерную оптимизацию».

Источник: 3dnews.ru