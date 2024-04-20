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Новый BIOS для плат Asus Z790 повышает стабильность работы чипов Intel, но снижает их производительность

Компания Asus выпустила новую версию BIOS для материнских плат на чипсете Intel Z790, в которой добавлен базовый профиль настроек Intel. Он сбрасывает все параметры для материнской платы на рекомендованные Intel, что повышает стабильность работы процессоров Core 13-го и 14-го поколений, о проблемах с которыми сообщалось ранее. Однако флагманские чипы Core i9 после применения этого профиля настроек теряют в производительности. Источник изображения: VideoCardz
Источник: 3dnews.ru

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