Новый электролит улучшит работу литиевых аккумуляторов на сильном морозе

Группа учёных во главе с командой из Китайского университета Чжэцзян разработала электролит, обещающий значительно улучшить эксплуатацию литиевых аккумуляторов в сильные морозы и жару. Для такого универсального электролита он должен обладать рядом несовместимых свойств, обеспечивая высокую ионную проводимость как в жару, так и в холод. Если верить новой научной работе, учёные смогли изобрести универсальную формулу и готовы её продвигать. Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews

Источник: 3dnews.ru