Новый хоррор Кодзимы «сотрёт границы между играми и фильмами» — первый тизер OD

Студия Kojima Productions и гейм-дизайнер Хидео Кодзима (Hideo Kojima) в рамках церемонии The Game Awards 2023 представили первый тизер своей совместной с Xbox игры на облачных технологиях Microsoft, подтверждённой прошлым летом. Источник изображений: Kojima Productions

Источник: 3dnews.ru