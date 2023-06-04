Новый JIT-компилятор Maglev позволил поднять производительность Chrome

Компания Google представила новый JIT-компилятор Maglev, постепенное включение которого начнётся для пользователей Chrome 114 5 июня. JIT-компилятор нацелен на быструю генерацию высокопроизводительного машинного кода для активно используемого кода на JavaScript. Включение Maglev позволило ускорить прохождение теста производительности Jetstream на 7.5%, а теста Speedometer на 5%.

Кроме того, упомянута общая динамика роста производительности Chrome:

В тесте Speedometer, сосредоточенном на оценке отзывчивости браузера при работе с сайтами и измерении скорости выполнения популярных JavaScript-библиотек, показатели Chrome улучшились с 330 до 491 балла. Помимо перехода на Maglev тестирование учитывало и другие оптимизации, внесённые в выпусках за последний год (с выпуска 101), например, оптимизации вызова функций в JavaScript-движке.

В тесте Jetstream, рассчитанном на проверку работы с продвинутыми web-приложениями на JavaScript и WebAssembly, применение Maglev позволило достигнуть показателя в 330 баллов (улучшение на 7.5%).

В тесте MotionMark, проверяющем способность графической подсистемы браузера отрисовывать информацию с большой частотой кадров, с прошлого года показатели улучшились в три раза. С начала года разработчиками предложено более 20 оптимизаций, ускоряющих работу с графикой в Chrome, из которых половина уже включена в кодовую базу стабильных выпусков. Например, повышена производительность работы с Canvas, включены оптимизации на основе профилирования кода, улучшено планирование задач, выполняемых на стороне GPU, повышена производительности сведения слоёв (композитинга), реализован новый алгоритм динамического сглаживания MSAA (Multisample Anti-Aliasing) и обеспечен вынос растеризации 2D canvas в отдельные процессы для распараллеливания операций.

Источник: opennet.ru