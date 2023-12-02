Новый класс превращает Path of Exile 2 в полноценный шутер — 12 минут геймплея за Наёмника и системные требования

Разработчики из новозеландской студии Grinding Gear Games показали геймплей условно-бесплатного ролевого экшена Path of Exile 2 за персонажа нового класса и открыли страницу игры в Steam, где приводятся её системные требования. Источник изображений: Grinding Gear Games

Источник: 3dnews.ru