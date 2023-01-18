Новый КОМПАС-3D v21 устойчиво работает в дистрибутиве «Альт Рабочая станция» 10

Новая версия системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D v21 устойчиво работает в ОС «Альт Рабочая станция» 10. Совместимость решений обеспечена приложением [email protected] Все три продукта включены в Единый реестр российского ПО.

[email protected] — программный продукт, обеспечивающий бесшовный запуск и устойчивую работу Windows-приложений в российских операционных системах на ядре Linux. Продукт основан на коде свободного проекта Wine, доработкой которого компания Etersoft занимается с 2005. С некоторыми из патчей команды Etersoft для wine можно ознакомиться в git-репозиториях.

Ранее представители «Базальт СПО» заявляли, что параллельно с wine-решениями «Базальт СПО» совместно с коллегами из «Аскон» продолжают работу над созданием нативной версии для ОС «Альт».

Источник: linux.org.ru