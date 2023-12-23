Новый раунд финансирования оценит капитализацию OpenAI в $100 млрд

Несмотря на своё серьёзное влияние на рынок систем искусственного интеллекта, компания OpenAI сохраняет статус стартапа и финансируется инвесторами в ходе частных размещений акций. По информации Bloomberg, очередной раунд финансирования может оценить капитализацию OpenAI в $100 млрд, что поставит стартап на второе место по этому критерию после аэрокосмической компании SpaceX. Источник изображения: Unsplash, Andrew Neel

Источник: 3dnews.ru