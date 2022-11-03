Новый выпуск 9front, ответвления от операционной системы Plan 9

Доступен новый выпуск проекта 9front, в рамках которого с 2011 года сообществом развивается независимый от компании Bell Labs форк распределённой операционной системы Plan 9. Готовые установочные сборки сформированы для архитектур i386, x86_64 и плат Raspberry Pi 1-4. Код проекта распространяется под открытой лицензией Lucent Public License, основанной на IBM Public License, но отличающейся отсутствием требования публикации исходных текстов для производных работ.

Из особенностей 9front отмечается добавление дополнительных механизмов защиты, расширение поддержки оборудования, улучшение работы в беспроводных сетях, добавление новых файловых систем, реализация звуковой подсистемы и кодировщиков/декодировщиков звуковых форматов, поддержка USB, создание web-браузера Mothra, замена загрузчика и системы инициализации, применение шифрования данных на диске, поддержка Unicode, наличие эмулятора реального режима, поддержка архитектуры AMD64 и 64-разрядного адресного пространства.

В новой версии обеспечена поддержка полноценной работы на ноутбуке MNT Reform, включая поддержку графики, звука, Ethernet, USB, PCIe, трекбола, SD-карты и NVMe. На MNT Reform пока не поддерживается встроенный Wi-Fi, вместо которого рекомендуется использовать внешний беспроводной адаптер. В системе реализованы новые программы bar (отображение панели, например, для вывода индикатора заряда аккумулятора, даты и времени), ktrans (выполняет транслитерацию ввода), riow (менеджер горячих клавиш) и doom (игра DOOM).

Основная идея Plan 9 связана со стиранием различий между локальными и удалёнными ресурсами. Система представляет собой распределенную среду, базирующуюся на трех базовых принципах: все ресурсы можно рассматривать как иерархический набор файлов; нет различия в доступе к локальным и внешним ресурсам; каждый процесс имеет собственное изменчивое пространство имен. Для создания единой распределенной иерархии файлов-ресурсов используется протокол 9P.



Источник: opennet.ru