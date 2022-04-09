Новый выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS

В мастер настройки встроен интерфейс для создания первой учётной записи и пока данная учётная запись не будет собрана, пользователь не сможет войти в пользовательское окружение. Сам мастер теперь запускается как отдельное окружение, а не как приложение в сеансе рабочего стола. Кроме создания учётной записи в мастере также реализованы раздельные настройки параметров для каждого подключённого монитора, которые применяется сразу и не требуют перезапуска.