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Новый выпуск свободной стратегической игры Warzone 2100

После восьми месяцев разработки опубликован релиз стратегической (RTS) игры Warzone 2100 4.3. Игра изначально разработана компанией Pumpkin Studios и выпущена на рынок в 1999 году. В 2004 году исходные тексты были открыты под лицензией GPLv2 и развитие игры продолжилось силами сообщества. Поддерживается как одиночная игра против ботов, так и проведение сетевых игр. Пакеты подготовлены для Ubuntu, Windows и macOS.

Новый выпуск свободной стратегической игры Warzone 2100

Среди изменений в новой версии:

  • Реализован новый режим прохождения кампании — «Super Easy».
  • Добавлена поддержка сжатия текстур.
  • Предложен новый музыкальный трек Aftermath.
  • Улучшена работа движков отрисовки.
  • Добавлена новая опция LOD Distance для корректировки резкости текстур в зависимости от расстояния.
  • Добавлены новые режимы видео для минимизации при потере фокуса и переключения по Alt+Enter.
  • Для Linux началась подготовка пакетов в формате Flatpak.
  • Улучшен движок искусственного интеллекта.
  • Обеспечена более сбалансированная многопользовательская игра.

Источник: opennet.ru

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