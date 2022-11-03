Новый выпуск свободной стратегической игры Warzone 2100

После восьми месяцев разработки опубликован релиз стратегической (RTS) игры Warzone 2100 4.3. Игра изначально разработана компанией Pumpkin Studios и выпущена на рынок в 1999 году. В 2004 году исходные тексты были открыты под лицензией GPLv2 и развитие игры продолжилось силами сообщества. Поддерживается как одиночная игра против ботов, так и проведение сетевых игр. Пакеты подготовлены для Ubuntu, Windows и macOS.

Среди изменений в новой версии:

Реализован новый режим прохождения кампании — «Super Easy».

Добавлена поддержка сжатия текстур.

Предложен новый музыкальный трек Aftermath.

Улучшена работа движков отрисовки.

Добавлена новая опция LOD Distance для корректировки резкости текстур в зависимости от расстояния.

Добавлены новые режимы видео для минимизации при потере фокуса и переключения по Alt+Enter.

Для Linux началась подготовка пакетов в формате Flatpak.

Улучшен движок искусственного интеллекта.

Обеспечена более сбалансированная многопользовательская игра.

Источник: opennet.ru