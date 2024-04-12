Нужно больше меди: рост ИИ и ЦОД увеличит потребление дорожающего металла на 1 млн тонн в 2030 году

Расширение использования ИИ-технологий и увеличение потребности в вычислительных мощностях ЦОД повлекут за собой рост спроса к 2030 году на медь на 1 млн тонн в год, пишет агентство Reuters со ссылкой на исследование компании Trafigura. В Trafigura утверждают, что переход на возобновляемые источники энергии, внедрение технологий ИИ и реализация программ по сокращению выбросов углекислого газа, включая отказ от выпуска автомобилей с ДВС в пользу электромобилей, усугубят дефицит поставок меди. Ожидается, что в этом году мировой спрос на медь составит около 26 млн тонн. Согласно январскому исследованию Reuters, это выше предложения рынка на 35 тыс. тонн. Аналитики агентства ожидают, что дефицит меди вырастет к 2025 году до 100 тыс. тонн.

Источник: 3dnews.ru