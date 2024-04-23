Нужный человек не в том месте: получив поддержку 64 бит, Team Fortress 2 начала вылетать, потому что принимала игрока за Гордона Фримена

Неожиданный патч с поддержкой 64 бит для командного многопользовательского шутера Team Fortress 2 от Valve вдобавок ко всем преимуществам также принёс с собой баг, приводивший к вылету игры по довольно необычной причине. Источник изображения: Reddit (xervenisty)

Источник: 3dnews.ru