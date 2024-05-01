Nvidia добавила в ChatRTX голосовой ввод, поддержку нейросети Google Gemma и поиск фотографии на ПК с помощью OpenAI CLIP

Компания Nvidia обновила своё приложение ChatRTX для запуска локальных ИИ-чат-ботов, добавив поддержку новых ИИ-моделей. Изначально приложение предлагало поддержку ИИ-моделей Mistral и Llama 2. Обновлённая версия получила поддержку моделей Gemma от Google, ChatGLM3, а также CLIP от OpenAI, упрощающей поиск фотографий и изображений. Источник изображения: Nvidia

Источник: 3dnews.ru