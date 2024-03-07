NVIDIA добавила в GeForce NOW подписки на сутки и поддержку G-Sync и Reflex

Облачный игровой сервис NVIDIA GeForce NOW, как и планировалось, обзавёлся «дневными пропусками», а также поддержкой технологий синхронизации кадров G-Sync и снижения задержки ввода NVIDIA Reflex. Последняя доступна для режимов 60 и 120 FPS в настольных приложениях для Windows и MacOS. «Дневной пропуск» позволяет воспользоваться преимуществами платных тарифов в течение 24 часов с момента активации. Пропуск Priority обеспечивает доступ к «премиальным серверам» и поддержку игровых сессий до 6 часов с разрешением до 1080p при 60 кадрах в секунду. С пропуском Ultimate пользователь получает доступ к серверам с GeForce RTX 4080 и возможность непрерывной игры до 8 часов с разрешением 4K и поддержкой 120 кадров в секунду.

Источник: 3dnews.ru