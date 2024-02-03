NVIDIA GeForce RTX 3050 с 6 Гбайт памяти оказалась на 20 % медленнее версии с 8 Гбайт

Анонсированная накануне видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 с 6 Гбайт памяти помогла компании NVIDIA вернуться в сегмент ниже $200 и конкурировать с Intel Arc A580 и AMD Radeon RX 6600. Выяснилось, что новинка на 20 % медленнее модели с 8 Гбайт памяти. Источник изображения: nvidia.com

Источник: 3dnews.ru