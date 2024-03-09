NVIDIA готовится обойти по рыночной стоимости Apple, столкнувшуюся с замедлением продаж iPhone

Компания NVIDIA близка к тому, чтобы опередить по рыночной стоимости Apple и занять второе место в рейтинге самых крупных по рыночной капитализации компаний в мире, уступая лишь Microsoft. В настоящее время стоимость активов NVIDIA находится в районе $2,38 трлн, отставая от Apple примерно на $230 млрд и от занимающей первую позицию Microsoft примерно на $645 млрд. Источник изображения: LauraTara/Pixabay

Источник: 3dnews.ru