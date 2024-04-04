Nvidia и Alphabet сильнее всех прибавили в стоимость за март, а Tesla пережила большое падение

В минувшем месяце был зафиксированный самый большой скачок рыночной капитализации технологических компаний, подстёгиваемый значительным интересом к сфере искусственного интеллекта (ИИ) и ожиданием появления новых продуктов на его базе, а также планами по расширению деятельности в этом направлении. Рыночная стоимость Nvidia выросла к концу марта до $2,25 трлн, что на 14 % больше, чем на конец февраля. У Alphabet этот показатель увеличился на 9 % до $1,8 трлн. Источник изображения: Nvidia

Источник: 3dnews.ru