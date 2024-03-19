NVIDIA и Siemens внедрят генеративный ИИ в промышленное проектирование и производство

Компании NVIDIA и Siemens сообщили о расширении сотрудничества с целью внедрения иммерсивной визуализации и генеративного ИИ в промышленное проектирование и производство. В частности, Siemens интегрирует новый программный интерфейс NVIDIA Omniverse Cloud API в свою платформу Xcelerator. Напомним, Omniverse Cloud представляет собой комплексный пакет облачных сервисов, позволяющих проектировать, публиковать, эксплуатировать и тестировать приложения метавселенной вне зависимости от местонахождения. В свою очередь, Xcelerator — интегрированный пакет ПО и сервисов для разработки приложений.

Источник: 3dnews.ru