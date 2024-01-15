NVIDIA начала 2024 год с рекордного роста рыночной капитализации, увеличив её за первые 9 дней на $128 млрд

Компания NVIDIA отметила начало 2024 года как свой самый успешный старт за всю историю, продолжая стремительный рост, который в прошлом году привёл к увеличению стоимости её акций почти на 240 %. Этот успех стал свидетельством того, что NVIDIA является безусловным лидером в сфере ИИ и продолжает укреплять свои позиции. Источник изображения: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru