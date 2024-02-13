NVIDIA ненадолго обогнала Amazon по рыночной капитализации — всё благодаря ИИ

NVIDIA на некоторое время обогнала компанию Amazon по рыночной капитализации в понедельник, пишет Reuters. Продолжающаяся эйфория вокруг технологий искусственного интеллекта позволила разработчику графических процессоров занять четвёртое место среди самых дорогих компаний США. Источник изображения: Gordon Mah Ung / PCWorld

Источник: 3dnews.ru