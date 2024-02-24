NVIDIA обновила драйверы для видеокарт Kepler и старых Windows

В дополнение к вышедшему накануне обновлению драйвера GeForce Game Ready 551.61 WHQL компания NVIDIA выпустила обновленные версии старых драйверов, предназначенных для устаревших видеокарт и операционных систем. В новых версиях производитель устранил некоторые проблемы безопасности. Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru