NVIDIA обвинили в краже секретных данных на сотни миллионов долларов — источником доказательств стала человеческая глупость

Компания Valeo Schalter und Sensoren, специализирующаяся на разработке автомобильных технологий, подала в суд на NVIDIA, обвинив чипмейкера в присвоении данных, составляющих коммерческую тайну. По мнению истца, NVIDIA заполучила его конфиденциальные данные от бывшего сотрудника. Последний случайно сам же показал украденные данные, и по итогам уголовного дела его уже признали виновным. Теперь Valeon подала в суд на NVIDIA. Источник изображения: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru