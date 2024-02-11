NVIDIA перегнала по стоимости все китайские компании вместе взятые

Последнее время NVIDIA росла ошеломляющими темпами и в конечном счёте стоимость американской компании достигла уровня всего фондового рынка Китая. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на исследование Майкла Харнетта (Michael Harnett), главного инвестиционного стратега Bank of America. Источник изображений: PIX1861 / Pixabay

Источник: 3dnews.ru