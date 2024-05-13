NVIDIA переходит на открытые модули ядра по умолчанию в NVIDIA Graphics Driver для Linux

NVIDIA объявила о значительных изменениях в своих драйверах NVIDIA Graphics Driver для Linux, которые начнут внедряться с предстоящего обновления серии 560.

В сообщении на форуме NVIDIA указано:

«Начиная с драйверов серии 560, рекомендуется использовать открытую версию модулей ядра NVIDIA Linux, где это возможно (для GPU Turing и более новых, или Ada и более новых при использовании виртуализации GPU).

При установке из файла .run система установки определит, какие GPU присутствуют в системе, и по умолчанию выберет установку открытых модулей ядра, если все GPU NVIDIA в системе могут работать с открытыми модулями ядра. Переупаковка драйвера NVIDIA в зависимости от дистрибутива может потребовать дополнительных действий, специфичных для данной упаковки, чтобы выбрать открытую версию.

В серии 560 все еще будет возможность настроить файл .run для установки проприетарной версии модулей ядра с помощью опции командной строки —kernel-module-type=proprietary. Однако в будущем некоторые GPU могут поддерживаться только с открытой версией».

Также в этом месяце выйдет бета-версия 555, которая добавит поддержку Explicit Sync. Следующее обновление будет после этой бета-версии.

Интересно наблюдать, как NVIDIA все больше и больше переходит на открытое программное обеспечение. Недавно бывший ведущий разработчик драйвера Nouveau перешел работать в NVIDIA и представил большой пакет изменений, затем стало известно, что разработчик NVIDIA внес свой вклад в открытый драйвер NVK, а кроме того, они выпустили скрипт для GeForce NOW на Steam Deck.

NVIDIA упрощает использование облачного сервиса GeForce NOW на Steam Deck с новым скриптом, автоматически настраивающим все необходимые параметры. Этот скрипт устанавливает Google Chrome, настраивает параметры для игрового контроллера и добавляет ярлык GeForce NOW в Steam. Обновление v2.0.62 также улучшает навигацию сервиса с помощью контроллера, делая облачный гейминг на Steam Deck доступнее для игр с платформ Steam, Battle.net и других.

Источник: linux.org.ru