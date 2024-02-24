NVIDIA потеряла в Китае $2 млрд за квартал из-за санкций США

Руководство NVIDIA на недавней квартальной конференции уделило внимание проблеме влияния американских санкций на её бизнес в Китае, и сообщило о начале поставок образцов новых моделей ускорителей своим китайским клиентам, которые вписываются в октябрьские экспортные ограничения США. Последовательно серверная выручка NVIDIA в Китае в прошлом квартале сократилась с $2,9 млрд до $900 млн. Источник изображения: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru