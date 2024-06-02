Nvidia представила амбициозный план выпуска новых GPU и CPU: суперчип Vera Rubin с HBM4 выйдет в 2026 году

Глава Nvidia во время презентации на Computex 2024 представил план по выпуску новых продуктов на следующие три года. Он включает новейшие графические и центральные процессоры, а также другие чипы и интерфейсы для ИИ и машинного обучения. Согласно плану, компания намерена ежегодно выпускать флагманские решения, работающие на пределе доступных производственных техпроцессов. Источник изображений: Nvidia

Источник: 3dnews.ru