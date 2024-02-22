NVIDIA представила ИИ-фильтр RTX HDR, который добавит HDR в любую игру

Компания NVIDIA сегодня выпустила бета-версию универсального приложения, которое объединяет функции GeForce Experience и панели управления графикой NVIDIA в единое целое. Подробнее об этом можно почитать в предыдущей статье. Здесь же подробнее остановится на одной из функций NVIDIA App, которая позволяет запускать игры в режиме HDR, даже если игра изначально его не поддерживает. Источник изображений: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru