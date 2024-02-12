NVIDIA представила компактную профессиональную видеокарту RTX 2000 ADA с 16 Гбайт памяти

Компания NVIDIA дополнила ассортимент своих профессиональных видеокарт новой компактной моделью RTX 2000 ADA. Она является седьмой и самой младшей картой в серии специализированных графических ускорителей на архитектуре Ada Lovelaсe. Аналогично модели RTX 4000 SFF на той же архитектуре, новинка получила низкопрофильное исполнение и предназначена для использования в компактных ПК (SFF). Источник изображений: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru