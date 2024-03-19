NVIDIA представила облачную платформу для исследований в сфере 6G

Компания NVIDIA анонсировала облачную исследовательскую платформу 6G Research Cloud, которая призвана помочь в разработке технологий связи следующего поколения. В число первых пользователей и партнёров по экосистеме вошли Ansys, Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (ETH Zurich), Fujitsu, Keysight, Nokia, Северо-Восточный университет (Northeastern University), Rohde & Schwarz, Samsung, SoftBank и Viavi. Утверждается, что 6G Research Cloud предоставляет комплексный набор инструментов для внедрения ИИ в области сетей радиодоступа (RAN). NVIDIA отмечает, что платформа позволяет организациям ускорить развитие сервисов 6G, которые соединят «триллионы устройств» с облачными инфраструктурами, заложив основу для гиперинтеллектуального мира.

Источник: 3dnews.ru