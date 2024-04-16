Nvidia представила профессиональные видеокарты RTX A1000 и RTX A400 с трассировкой лучей

Компания Nvidia представила профессиональные видеокарты начального уровня RTX A1000 и RTX A400. Обе новинки основаны на чипах с архитектурой Ampere, выполненных по 8-нм техпроцессу Samsung. Новинки пришли на замену моделям T1000 и T400, выпущенным 2021 году. Примечательной особенностью новых карт является поддержка ими технологии трассировки лучей, которая отсутствовала у предшественников. Источник изображения: Nvidia

Источник: 3dnews.ru